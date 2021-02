A.Saudita: Renzi, 'ho sempre condannato vicenda Khashoggi e difeso giornalisti' (Di sabato 27 febbraio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 27 febbraio 2021) su Notizie.it.

mannocchia : 29 Gennaio 2021 Arabia Saudita, Renzi: “Mio viaggio a Riad usato come diversivo. Pronto a parlarne, ma dopo la cris… - fattoquotidiano : Italia Viva, nel 2018 i fedelissimi di Renzi (all’epoca nel Pd) accusarono il regime saudita per il caso Kashoggi.… - fanpage : Ora ci sono le prove. Il principe ereditario saudita, Mohammed bin Salman, è direttamente coinvolto nell’omicidio d… - lauragrossi50 : RT @DomaniGiornale: Saad al Faqih su #Renzi in #ArabiaSaudita: «La famiglia reale ha più volte utilizzato questi “trucchetti legali” per co… - Giuggio72684862 : RT @Patty66509580: -