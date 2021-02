A Saudita | Cuperlo | ‘opportuno che Renzi spieghi presto’

Leggi su calcioweb.eu

Roma, 27 feb (Adnkronos) – "L'amministrazione americana del nuovo presidente Biden ha reso pubblico il rapporto della Cia sull'omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Le conclusioni addebitano al principe ereditario, Mohammed bin Salman, la responsabilità in qualità di mandante dell'assassinio". Lo scrive su Facebook Gianni."Il principe ereditario è la persona che il Senatore della Repubblica Italiana, Matteo, ha intrattenuto in una conversazione omaggiando il suo operato come simbolo del Rinascimento-prosegue il presidente della Fondazione del Pd-. Il senatoreaveva annunciato che, una volta archiviata la crisi di governo, avrebbe offerto le motivazioni di quella sua iniziativa. è opportuno che lo faccia. Se possibile presto".