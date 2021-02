A Saudita | Cuperlo | ‘opportuno che Renzi spieghi presto’

(Di sabato 27 febbraio 2021) Roma, 27 feb (Adnkronos) – “L’amministrazione americana del nuovo presidente Biden ha reso pubblico il rapporto della Cia sull’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Le conclusioni addebitano al principe ereditario, Mohammed bin Salman, la responsabilità in qualità di mandante dell’assassinio”. Lo scrive su Facebook Gianni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Lo dice Gianni, presidente della Fondazione dem, in una intervista a 'Repubblica'. Adesso, ... mi paiono etichette prive di ragione, un po` come il Rinascimento. Zingaretti ha guidato ...... cito solo l'esempio di Gianni. Lo stesso criterio è stato proiettato sui Cinque stelle, ... "Renzi rappresenta il popolo italiano o un think tank?": Nadia Urbinati a TPI / 3. Ecco ...Roma, 27 feb (Adnkronos) - "L’amministrazione americana del nuovo presidente Biden ha reso pubblico il rapporto della Cia sull’omicidio del giornalista Jamal Khashoggi. Le conclusioni addebitano al pr ...Un mese fa il leader di Italia Viva era volato a Ryad a baciare la pantofola del principe ereditario saudita, definendo l'Arabia Saudita la nuova "culla del Rinascimento". Ora un rapporto dell'amminis ...