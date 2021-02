A mio avviso si è esaurita la forza propulsiva della democrazia italiana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 27 febbraio 2021) di Luigi Sala A mio, lasi ècon l’allontanamento di Giuseppe Conte dal governo, socchiudendo la porta all’oligarchia (governo di pochi) che, in realtà, è la foglia di ficoplutocrazia (predominio dei ricchi), siano questi uomini o gruppi finanziari. Bisogna comunque intendersi: laateniese consentiva il diritto di voto a non più del 10-20%popolazione residente e, per l’epoca, era un traguardo non di poco conto. Ma è necessario scendere un poco più a fondo; atteso che nel nostro Dna non è iscritta alcuna legge morale è opportuno cercare nell’inconscio le motivazioni e gli impulsi che spingono l’individuo ad appropriarsi di, o utilizzare, ...