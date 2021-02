A Bucarest inizia il tour europeo di Ecr-Fratelli d’Italia. Fitto: «Al lavoro per un’Europa delle nazioni» (Di sabato 27 febbraio 2021) Prima tappa del viaggio del gruppo dei conservatori europei (Ecr-Fratelli d’Italia) a Bucarest in Romania. Ne dà notizia Raffaele Fitto, copresidente del gruppo. Che spiega la filosofia che muove il tout. “È un viaggio nelle diverse capitali europee per presentare e discutere della nostra idea di Europa. tour europeo del gruppo Ecr-Fratelli d’Italia “Insieme ai colleghi Chris Terhe? e Angel Dzhambazky abbiamo discusso del futuro dell’Europa”, dice Fitto. “Che noi immaginiamo non come un Super Stato, che impone scelte da Bruxelles, ma un’Europa delle nazioni. Che cooperino insieme per il benessere e la sicurezza dei cittadini europei”. Così nel suo intervento in video conferenza allo ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 27 febbraio 2021) Prima tappa del viaggio del gruppo dei conservatori europei (Ecr-) ain Romania. Ne dà notizia Raffaele, copresidente del gruppo. Che spiega la filosofia che muove il tout. “È un viaggio nelle diverse capitali europee per presentare e discutere della nostra idea di Europa.del gruppo Ecr-“Insieme ai colleghi Chris Terhe? e Angel Dzhambazky abbiamo discusso del futuro dell’Europa”, dice. “Che noi immaginiamo non come un Super Stato, che impone scelte da Bruxelles, ma. Che cooperino insieme per il benessere e la sicurezza dei cittadini europei”. Così nel suo intervento in video conferenza allo ...

