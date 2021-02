27 febbraio 1951, ratificato il XXII emendamento: limite ai due mandati presidenziali (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono passati 70 anni dalla ratifica del XXII emendamento della Costituzione americana. Nessuno può essere eletto per più di due mandati. Il 27 febbraio 1951 venne ratificato il XXII emendamento della Costituzione americana. Il testo del XXII emendamento Nessuno potrà essere eletto più di due volte alla carica presidenziale e nessuno, che abbia occupato tale carica o svolto le funzioni di Presidente per più di due anni durante il mandato di un altro Presidente, potrà essere eletto più di una volta alla carica presidenziale. Questo Articolo non si applica a chi era in carica al momento in cui l’Articolo stesso è stato proposto dal Congresso e non impedirà a chi abbia la carica presidenziale o eserciti le ... Leggi su newsmondo (Di sabato 27 febbraio 2021) Sono passati 70 anni dalla ratifica deldella Costituzione americana. Nessuno può essere eletto per più di due. Il 27venneildella Costituzione americana. Il testo delNessuno potrà essere eletto più di due volte alla carica presidenziale e nessuno, che abbia occupato tale carica o svolto le funzioni di Presidente per più di due anni durante il mandato di un altro Presidente, potrà essere eletto più di una volta alla carica presidenziale. Questo Articolo non si applica a chi era in carica al momento in cui l’Articolo stesso è stato proposto dal Congresso e non impedirà a chi abbia la carica presidenziale o eserciti le ...

