Zone Italia, Lombardia Piemonte e Marche verso l'arancione. Basilicata rossa. Iss: «Evitare contatti extra familiari» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Covid, la mappa dell'Italia a colori cambia ancora. Lombardia, Piemonte e Marche potrebbero passare dal giallo all'arancione. La Basilicata potrebbe passare in rosso. Sono queste le prime... Leggi su ilmattino (Di venerdì 26 febbraio 2021) Covid, la mappa dell'a colori cambia ancora.potrebbero passare dal giallo all'. Lapotrebbe passare in rosso. Sono queste le prime...

matteosalvinimi : ?? #Zonaarancione in tutta Italia? Basta con gli annunci, gli allarmi e le paure preventive che hanno caratterizzato… - SkyTG24 : Divieti e chiusure, zone rosse e arancio scuro: quali sono le restrizioni locali in Italia - Tg3web : Nei cambi colore delle varie zone d'Italia, a seguito dei contagi, in Emilia passa in arancione scuro da domani tut… - Robbetta : RT @Adnkronos: #Covid #Italia, @GiorgioSestili: 'Abolire zone gialle o avremo picchi di novembre' - RaimondoFabbri : #Zes un'opportunità per il Mezzogiorno d'Italia. A patto che venga sfruttata. Le mie considerazioni per il nuovo nu… -