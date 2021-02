“Zona rossa in Val Seriana? Scelta politica: potevano farla Comuni, Regione e Governo” (Di venerdì 26 febbraio 2021) “L’Oms non ha consentito al personale convocato di essere ascoltato dalla Procura di Bergamo come persone informate sui fatti affermando di godere dello status d’immunità diplomatica, né ha mai trasmesso le informazioni da noi richieste. Adesso andremo avanti e chiederemo una rogatoria sperando in una maggiore collaborazione da un organismo che tutti sappiamo essere neutrale fino a prova contraria. Sono molto sorpresa da questo atteggiamento di mancata collaborazione”. A dichiararlo in una lunga intervista nel numero di Famiglia Cristiana in edicola da giovedì 25 febbraio è il procuratore aggiunto di Bergamo, Maria Cristina Rota, che coordina la delicata inchiesta sulla mancata istituzione della Zona rossa in Val Seriana, l’epicentro della prima ondata della pandemia. “L’indagine – spiega il pm – all’inizio era circoscritta alla ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 26 febbraio 2021) “L’Oms non ha consentito al personale convocato di essere ascoltato dalla Procura di Bergamo come persone informate sui fatti affermando di godere dello status d’immunità diplomatica, né ha mai trasmesso le informazioni da noi richieste. Adesso andremo avanti e chiederemo una rogatoria sperando in una maggiore collaborazione da un organismo che tutti sappiamo essere neutrale fino a prova contraria. Sono molto sorpresa da questo atteggiamento di mancata collaborazione”. A dichiararlo in una lunga intervista nel numero di Famiglia Cristiana in edicola da giovedì 25 febbraio è il procuratore aggiunto di Bergamo, Maria Cristina Rota, che coordina la delicata inchiesta sulla mancata istituzione dellain Val, l’epicentro della prima ondata della pandemia. “L’indagine – spiega il pm – all’inizio era circoscritta alla ...

