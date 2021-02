Zona arancione e zona gialla: quali regioni potrebbero cambiare colore (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sembra che almeno 6 regioni siano destinate a cambiare colore dalla prossima settimana e, quindi, a passare in zona arancione. Pochi i territori per cui è possibile ipotizzare un allentamento delle restrizioni ma c’è anche chi intravede la zona bianca. Vaccino Covid: Giorgetti incontra Farmindustria per produzione. Il punto zona arancione: quali regioni cambieranno colore A partire da lunedì 1 marzo 2021 ben 6 regioni sembrano destinate a cambiare colore e passare in zona arancione: in pole c’è il Piemonte, dove l’Rt ha di certo già ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sembra che almeno 6siano destinate adalla prossima settimana e, quindi, a passare in. Pochi i territori per cui è possibile ipotizzare un allentamento delle restrizioni ma c’è anche chi intravede labianca. Vaccino Covid: Giorgetti incontra Farmindustria per produzione. Il puntocambierannoA partire da lunedì 1 marzo 2021 ben 6sembrano destinate ae passare in: in pole c’è il Piemonte, dove l’Rt ha di certo già ...

fattoquotidiano : Bologna e provincia “zona arancione scuro”: fino al 14 marzo scuole chiuse tranne nidi e materne. Bonaccini: “Situa… - RegioneER : ??Dal 27 febbraio, zona ARANCIONE SCURO in tutti comuni della Città metropolitana di Bologna. Contagio in aumento, d… - ilpost : Dal 27 febbraio Bologna sarà in zona arancione “rinforzata” - em_dm11 : 'Dr4ghi è il nostro salvatore, finalmente una comunicazione ed una gestione come si deve, siamo liberi dai dpcm, ba… - AntonellaDisal5 : @paolorm2012 Sono d'accordo fino a dopo pasqua tutta l'Italia in zona arancione altrimenti con le variante non c'è la caviamo più -