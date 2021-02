Zona arancione e rossa: le ultime notizie su cambi di colore (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sei regioni in bilico con la paura di passare dalla Zona gialla a quella arancione . La Campania che teme la Zona rossa . L' Emilia Romagna alle prese con un boom di casi. Le novità dell'ultima ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sei regioni in bilico con la paura di passare dallagialla a quella. La Campania che teme la. L' Emilia Romagna alle prese con un boom di casi. Le novità dell'ultima ...

fattoquotidiano : Bologna e provincia “zona arancione scuro”: fino al 14 marzo scuole chiuse tranne nidi e materne. Bonaccini: “Situa… - RegioneER : ??Dal 27 febbraio, zona ARANCIONE SCURO in tutti comuni della Città metropolitana di Bologna. Contagio in aumento, d… - ilpost : Dal 27 febbraio Bologna sarà in zona arancione “rinforzata” - tfabiani2 : RT @RaiNews: Ipotesi zona arancione per Lombardia, Piemonte e Marche #iss #COVID19 #zonaarancione - MMastrantuono : RT @giuliocavalli: Bonaccini a settembre voleva riaprire gli stadi, sette giorni fa voleva tutta Italia in zona arancione, l'altro ieri vol… -