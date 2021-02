Zlatan Ibrahimovic, tutte le auto lussuose del giocatore (Di venerdì 26 febbraio 2021) Vi siete mai chiesti quali macchine lussuose possiede Zlatan Ibrahimovic, l’attaccante del Milan? Ecco svelato l’arcano. E’ oggi considerato uno dei migliori calciatori al mondo, ed è sicuramente una delle colonne portanti del calcio mondiale. I suoi goal e i suoi ‘attacchi‘ hanno infatti sin da subito fatto sognare migliaia di tifosi, che continuano a seguirlo e a guardarlo giocare. Oggi, è un attaccante del Milan, e sta facendo sognare tutta l’Italia. Siete curiosi di sapere quali sono le macchine che possiede? Alcune tra queste sono state acquistate durante le varie tappe della sua carriera. Scopriamole insieme. Ferrari F430 Spider Durante il campionato 2004-2005, Zlatan Ibrahimovic vinse lo scudetto con la Juventus. Per l’occasione, l’attaccante ha comprato questa bellissima ... Leggi su solonotizie24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Vi siete mai chiesti quali macchinepossiede, l’attaccante del Milan? Ecco svelato l’arcano. E’ oggi considerato uno dei migliori calciatori al mondo, ed è sicuramente una delle colonne portanti del calcio mondiale. I suoi goal e i suoi ‘attacchi‘ hanno infatti sin da subito fatto sognare migliaia di tifosi, che continuano a seguirlo e a guardarlo giocare. Oggi, è un attaccante del Milan, e sta facendo sognare tutta l’Italia. Siete curiosi di sapere quali sono le macchine che possiede? Alcune tra queste sono state acquistate durante le varie tappe della sua carriera. Scopriamole insieme. Ferrari F430 Spider Durante il campionato 2004-2005,vinse lo scudetto con la Juventus. Per l’occasione, l’attaccante ha comprato questa bellissima ...

GiorgioTrob96 : RT @calciomercatoit: ?? 'Non vorrei imbarazzare Zlatan' ??@FBiasin di giustezza lancia la sfida! #Ibrahimovic #Sanremo - danieletrecca : RT @calciomercatoit: ?? 'Non vorrei imbarazzare Zlatan' ??@FBiasin di giustezza lancia la sfida! #Ibrahimovic #Sanremo - lentuzzo : RT @calciomercatoit: ?? 'Non vorrei imbarazzare Zlatan' ??@FBiasin di giustezza lancia la sfida! #Ibrahimovic #Sanremo - calciomercatoit : ?? 'Non vorrei imbarazzare Zlatan' ??@FBiasin di giustezza lancia la sfida! #Ibrahimovic #Sanremo - imarkez : RT @blogsicilia: Sanremo 2021, quanto guadagnerà a serata l'ospite Zlatan Ibrahimovic? - -