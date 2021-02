Ziliani | “Torino fermato dalla ASL e nessuno apre bocca | il Napoli ha subito accuse per mesi”

Onestidal2007 : Il letto da single ?? di #ziliani si trova nella sala #Montero del museo egizio di #Torino - Onestidal2007 : ULTIM'ORA, (ignorante si scrive con l'apostrofo va beh ma da lui cosa si può pretendere ???????) dicevo, ULTIM'ORA:… -

Ultime Notizie dalla rete : Ziliani Torino

Forzazzurri

...? Quando torna? E soprattutto quanto vale oggi?ridimensiona Dybala Per Paoloil ... ex medico della Juve e ora direttore di Isokinetic, che a Tuttosport spiega: 'Ci sono tre ...In seguito, però, sono tornati in Italia e vivono tra(dove lavora Gigi) e Milano (dove ... Possiamo solo riportare le parole del giornalista Paoloche, attraverso le colonne di Il Fatto ...Paolo Ziliani, giornalista de Il Fatto Quotidiano, ha pubblicato un messaggio sui suoi profili ufficiali social soffermandosi su Juventus-Napoli.Per Paolo Ziliani il cartellino della Joya è crollato. Il giornalista de Il Fatto Quotidiano scrive su twitter: “Da CrotoneJuve a Juve-Crotone, cioè dalla lite tra Paulo Dybala e Paratici (per il trat ...