Zaki: nuova domanda di libertà presentata dai difensori, decisione il 28 febbraio

E' stata fissata per domenica 28 febbraio la prossima udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna detenuto in Egitto

Egitto, attivisti: già domenica nuova udienza per Zaki

In occasione della 46esima sessione regolare del Consiglio dei diritti umani, il ministro ha affermato: "Chiediamo il rilascio del giovane studente Patrick Zaki ancora ingiustamente detenuto in

Giovedì 25 febbraio riunione del Consiglio comunale di Cesena ( ... alla costruzione da parte di e - distribuzione di una nuova linea elettrica in cavo sotterraneo ad ... a firma del Gruppo consiliare Pd, sul conferimento della cittadinanza italiana a Patrick Zaki, ...

Zaki: domenica nuova udienza per rinnovo della detenzione E' stata fissata per domenica la prossima udienza per il rinnovo della detenzione di Patrick Zaki, lo studente dell'Università di Bologna detenuto in Egitto da oltre un anno perché accusato di propaga ...

In occasione della 46esima sessione regolare del Consiglio dei diritti umani, il ministro ha affermato: "Chiediamo il rilascio del giovane studente Patrick ancora ingiustamente detenuto in