Xbox Series S riuscirà a far girare Outriders a 4K e 60 FPS (Di venerdì 26 febbraio 2021) Durante il suo ultimo broadcast, People Can Fly ha rivelato la risoluzione e il frame rate di Outriders su console. Lo studio ha notato che le versioni Xbox Series X e PS5 gireranno in 4K/60 FPS mentre la versione Xbox Series S in 4K/30 FPS. Tuttavia, in un nuovo tweet, lo sviluppatore ha chiarito che si è trattato di un errore. A quanto pare, anche la versione Xbox Series S girerà in 4K/60 FPS. Il che è abbastanza buono considerando la minore velocità della CPU della console e le prestazioni TFLOP della GPU. I giocatori Xbox One X e PS4 Pro dovranno comunque accontentarsi di giocare in 4K/30 FPS, mentre i giocatori Xbox One e PS4 standard potranno eseguirlo in 1080p/30 FPS.

