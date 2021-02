WTA Adelaide 2021: Iga Swiatek e Belinda Bencic nell’ultima finale australiana dell’anno (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si sono concluse da poco le semifinali del WTA 500 di Adelaide, ultimo evento della stagione australiana prima che la triade Europa-Sudamerica-Medio Oriente la faccia da padrona nell’avvicinamento a Miami. Nettamente differenti gli andamenti dei due incontri che si sono giocati tra la notte e la mattina italiana. Nella prima semifinale, molto netta la vittoria della polacca Iga Swiatek sulla svizzera Jil Teichmann: un 6-3 6-2 che, nell’ora e 22 minuti di durata, ha anche un retroscena curioso. Il primo set, infatti, dura 34 minuti, il secondo 48 a seguito di una parte centrale particolarmente lottata. L’elvetica, ad ogni modo, non riesce mai a impensierire la vincitrice del Roland Garros 2020, alla sua prima finale del 2021. La vera battaglia, però, è quella della seconda ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Si sono concluse da poco le semifinali del WTA 500 di, ultimo evento della stagioneprima che la triade Europa-Sudamerica-Medio Oriente la faccia da padrona nell’avvicinamento a Miami. Nettamente differenti gli andamenti dei due incontri che si sono giocati tra la notte e la mattina italiana. Nella prima semi, molto netta la vittoria della polacca Igasulla svizzera Jil Teichmann: un 6-3 6-2 che, nell’ora e 22 minuti di durata, ha anche un retroscena curioso. Il primo set, infatti, dura 34 minuti, il secondo 48 a seguito di una parte centrale particolarmente lottata. L’elvetica, ad ogni modo, non riesce mai a impensierire la vincitrice del Roland Garros 2020, alla sua primadel. La vera battaglia, però, è quella della seconda ...

Ultime Notizie dalla rete : WTA Adelaide L'artrite reumatoide è solo un vecchio ricordo: primo successo contro una n°1 per Danielle Collins Giornata storica per Danielle Collins al torneo WTA di Adelaide. La tennista statunitense ha conquistato oggi il suo primo successo su una numero 1 al mondo in carica e lo ha fatto al secondo round del torneo australiano, sconfiggendo la 'casalinga'...

Bencic e Teichmann avanzano Bottino pieno per le svizzere al WTA 500 di Adelaide. Belinda Bencic (WTA 12) e Jil Teichmann (61) si sono qualificate per i 1/4 di finale. Esentata dal primo turno in quanto seconda testa di serie, la sangallese ha battuto con un ...

