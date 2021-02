Wonder Woman, lo spin-off sulle Amazzoni includerà diversi periodi temporali (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le ultime dichiarazioni di Connie Nielsen sullo spin-off di Wonder Woman dedicato alle Amazzoni fanno chiarezza sull'ambientazione del film... e alimentano nuove domande e teorie. È noto ormai da tempo che è in sviluppo in casa Warner Bros. uno spin-off di Wonder Woman incentrato sulle Amazzoni di Themyscira. Quello che però non ci era ancora dato sapere se non a grandi linee, è quando sarebbe stata ambientata la storia. Ora però, Connie Nielsen ci ha fornito qualche dettaglio in più al riguardo. Sempre restando sul vago - ovviamente, perché dove sarebbe il divertimento nel sapere tutto e subito altrimenti -, l'attrice interprete della Regina Hippolyta sul grande schermo, ha raccontato a CinemaBlend che possiamo aspettarci di vedere più ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le ultime dichiarazioni di Connie Nielsen sullo-off didedicato allefanno chiarezza sull'ambientazione del film... e alimentano nuove domande e teorie. È noto ormai da tempo che è in sviluppo in casa Warner Bros. uno-off diincentratodi Themyscira. Quello che però non ci era ancora dato sapere se non a grandi linee, è quando sarebbe stata ambientata la storia. Ora però, Connie Nielsen ci ha fornito qualche dettaglio in più al riguardo. Sempre restando sul vago - ovviamente, perché dove sarebbe il divertimento nel sapere tutto e subito altrimenti -, l'attrice interprete della Regina Hippolyta sul grande schermo, ha raccontato a CinemaBlend che possiamo aspettarci di vedere più ...

