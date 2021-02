Wonder Woman 1984 arriva in DVD, Blu-ray, 4K e anche con una sfiziosa Steelbook (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il 12 marzo esce in homevideo il film diretto da Patty Jenkins con Gal Gadot. Ben quattro le edizioni in uscita targate Warner. Già aperto il pre-order L'attesissimo Wonder Woman 1984 diretto da Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot, arriva in DVD, Blu-Ray, 4K e Steelbook 4K targati Warner Bros da venerdì 12 marzo. Wonder Woman 1984 fa un balzo in avanti fino agli anni Ottanta, dove l'ultima avventura di Wonder Woman la vede cavalcare fulmini nel cielo, indossare ali dorate e inseguire un suo sogno mentre è alla caccia di due nuovi e formidabili nemici: Max Lord e Cheetah. Nelle versioni di Wonder Woman 1984 in Blu-Ray e 4K UHD sono inclusi anche i ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 febbraio 2021) Il 12 marzo esce in homevideo il film diretto da Patty Jenkins con Gal Gadot. Ben quattro le edizioni in uscita targate Warner. Già aperto il pre-order L'attesissimodiretto da Patty Jenkins con protagonista Gal Gadot,in DVD, Blu-Ray, 4K e4K targati Warner Bros da venerdì 12 marzo.fa un balzo in avanti fino agli anni Ottanta, dove l'ultima avventura dila vede cavalcare fulmini nel cielo, indossare ali dorate e inseguire un suo sogno mentre è alla caccia di due nuovi e formidabili nemici: Max Lord e Cheetah. Nelle versioni diin Blu-Ray e 4K UHD sono inclusii ...

