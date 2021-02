Wanda Nara e Icardi in fashion week | il suo vestitino è clamoroso – FOTO

zazoomblog : Wanda Nara altro scatto bollente che manda in tilt i fan: il décolleté è esplosivo - #Wanda #altro #scatto… - horny_for_celeb : RT @dea_channel: buonanotte con la divina Wanda Nara?????????????????????? - dea_channel : buonanotte con la divina Wanda Nara?????????????????????? - GfvipMood : @atermoiements__ Mah, ti metto mi paice ma sull'Elia non sono d'accordo.. impietoso il confronto con Wanda Nara...… - Mediagol : #Video Wanda Nara, sexy e straripante su Instagram: le forme di Lady Icardi mandano in estasi i followers -

Ultime Notizie dalla rete : Wanda Nara

BlogLive.it

La moglie di Icardi pubblica uno scatto in cui mette in bella mostra il suo lato A. Bellezza al naturale e i followers ringraziano!è una delle influencer più amate e seguite di Instagram. Molto nota per le sue famose storie d'amore: la prima con Maxi Lopez e la seconda con Mauro Icardi . Entrambi calciatori ed ex amici.Minimo sforzo e massimo rendimento. E' questa la politica d'allenamento diche per avere curve sempre perfette non solo si sottopone a sedute di ginnastica nella palestra casalinga nella villa parigina, ma sceglie anche trattamenti mirati. Sui social ha postato il ...Wanda Nara posta un ricordo con il suo compagno Mauro Icardi: un posto quasi nostalgico per ricordare una fashion week a Milano. Vestitino clamoroso ...Wanda Nara fa impazzire i fan: la foto pubblicata su Instagram mette in evidenza un seno prorompente. La nota showgirl si mostra prima di andare in piscina ...