Volley maschile | Europei 2021 | ufficializzate le sei sedi del torneo

La federazione internazionale del Volley ha ufficializzato le sei città che ospiteranno i prossimi Europei maschili in programma dall'1 al 19 settembre 2021. Si tratta di Cracovia, Danzica, Katowice, Ostrava, Tampere e Tallinn, per una rassegna continentale itinerante che si disputerà in quattro Paesi differenti. Nella prima fase Tampere, Tallinn, Cracovia e Ostrava ospiteranno delle pool da 6 squadre con 15 partite per girone. La fase a eliminazione diretta, invece, si svolgerà in Polonia e Repubblica Ceca, con Danzica e Ostrava che ospiteranno a testa quattro ottavi di finale e due partite dei quarti. Le semifinali e le finali per le medaglie si giocheranno a Katowice, in Polonia.

