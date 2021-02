Volley | Finali di Champions League a Verona! Italia al centro d’Europa | ci sarà il pubblico?

Leggi su oasport

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Ledella2021 di(maschile e femminile) si disputeranno a Verona.l’AGSM Forum della città scaligera a ospitare gli atti conclusivi della massima competizione europea: l’appuntamento è per sabato 1° maggio (Festa dei Lavoratori), giorno in cui si disputeranno le due partite che assegneranno i trofei. La CEV ha comunicato questa assegnazione, dopo che negli ultimi giorni si era parlato sì di un approdo inma alla Unipol Arena di Bologna. Dopo la bellissima notte di Berlino, quando nel maggio 2019 furono Civitanova e Novara ad alzare al cielo i due trofei, il Bel Paese farà da cornice al massimo evento pallavolistico a livello continentale. Per la seconda volta nella storia le dueandranno in scena in gara secca, con ...