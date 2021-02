Volley | Champions League | Verona ospiterà le finali

(Di venerdì 26 febbraio 2021) L’Italia si tinge di Europa. Scelta ufficialmentecome città per ospitare ledisia dimaschile che difemminile. Dopo l’ultima edizione cancellata a causa del Covid, le squadre si ritroveranno a disputare le Super Finals nel territorio italiano; la data previste e attualmente confermata è quella di sabato 1 maggio 2021. Ecco il comunicato pubblicato dalla Lega Pallavolo Serie A.scelta per lediSarà l’AGSM Forum dila sede delle CEV Super Finals diin programma sabato 1 maggio. Ad annunciarlo è stata la Confederazione Europa. La città scaligera, dunque, ...

infoitsport : Volley, Champions League maschile: i risultati dei quarti - volley_stt : Sarà il Forum di Verona ad ospitare la finale di Champions - veneto_ : RT @ilprofdivolley: Sarà la città di Verona la sede delle Super Finals della CEV Champions League! Appuntamento il 1º maggio nella città v… - ilprofdivolley : Sarà la città di Verona la sede delle Super Finals della CEV Champions League! Appuntamento il 1º maggio nella cit… - finallyaxxx : RT @ale_garotta: Le Super Finals della @CEVolleyballCL 2020-2021 si svolgeranno in Italia: la #CEV ha ufficializzato che l’AGSM Forum di #V… -

Ultime Notizie dalla rete : Volley Champions

Sarà l'AGSM Forum di Verona la sede delle CEV Super Finals diLeague in programma sabato 1 maggio. Ad annunciarlo è stata la Confederazione Europa. La città scaligera, dunque, ospiterà l'atto conclusivo della più importante competizione per club del ...E' il secondo incrocio sportivo tra le città di Modena e Perugia di questa settimana; martedì 23 la LeoShoesha infatti affrontato Perugia nei quarti di finale delladi pallavolo, ...Sarà Verona ad ospitare le Finali di Champions League sia di volley maschile che femminile; ecco il comunicato della Lega Volley.Volley femminile, la serata di ieri che ha visto protagoniste le giocatrici di Busto Arsizio capaci di vincere in casa la gara di andata dei quarti di Champions League contro le turche dell’ Eczacibas ...