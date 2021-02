Volley | Campionato Europeo maschile 2021 | scelte le sei città che ospiteranno l’evento

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Tutto pronto per il, che andrà in scena dal 1° al 19 settembre. Saranno sei lechela manifestazione, vale a dire Cracovia, Danzica, Katowice, Ostrava, Tampere e Tallinn. La prima fase vedrà pool da 6 squadre con 15 partite per ogni girone e si disputerà a Tampere, Tallinn, Cracovia e Ostrava. Si passerà dunque alla fase ad eliminazione diretta, con ottavi e quarti in programma ad Ostrava e Danzica, mentre le gare finali, quelle che assegneranno le medaglie, andranno in scena a Katowice (Polonia). SportFace.

