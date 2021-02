Volkswagen Golf GTI - La Clubsport 45 celebra i successi della hot hatch (Di venerdì 26 febbraio 2021) Era il 1976 quando la Volkswagen lanciò la prima Golf GTI: ora, a distanza di 45 anni, la Casa tedesca ha presentato la Golf GTI Clubsport 45, un'edizione limitata che celebra i successi della compatta sportiva di Wolfsburg, venduta in oltre 2,3 milioni di esemplari. Gli ordini si apriranno il 1 marzo, ma la vettura sarà disponibile solo per alcuni mercati selezionati e ancora non sappiamo se l'Italia è uno di questi. Motore turbobenzina da 300 CV. L'auto è basata sulla versione Clubsport, perciò è spinta da un 2.0 TSI da 300 CV e 400 Nm di coppia massima abbinato al cambio automatico Dsg a sette rapporti. Per lo stesso motivo, la due volumi vanta anche un assetto specifico, un'aerodinamica rivista, freni maggiorati e una modalità di guida studiata ... Leggi su quattroruote (Di venerdì 26 febbraio 2021) Era il 1976 quando lalanciò la primaGTI: ora, a distanza di 45 anni, la Casa tedesca ha presentato laGTI45, un'edizione limitata checompatta sportiva di Wolfsburg, venduta in oltre 2,3 milioni di esemplari. Gli ordini si apriranno il 1 marzo, ma la vettura sarà disponibile solo per alcuni mercati selezionati e ancora non sappiamo se l'Italia è uno di questi. Motore turbobenzina da 300 CV. L'auto è basata sulla versione, perciò è spinta da un 2.0 TSI da 300 CV e 400 Nm di coppia massima abbinato al cambio automatico Dsg a sette rapporti. Per lo stesso motivo, la due volumi vanta anche un assetto specifico, un'aerodinamica rivista, freni maggiorati e una modalità di guida studiata ...

HDmotori : Volkswagen Golf, per i tifosi di calcio l'app per non perdere mai un goal - Info_Ricambi : Volkswagen Golf è leggenda, è storia! - infoiteconomia : Volkswagen Golf GTI 45 Edition - 300 cavalli in edizione limitata - infoiteconomia : Nuova Volkswagen Golf Edition 45 2022, la GTI non basta più - infoiteconomia : Volkswagen Golf GTI, in arrivo la “45 Edition” -