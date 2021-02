Vittorio Feltri: «Nessuno è cretino come le persone di sinistra. E si sentono pure superiori» (Di venerdì 26 febbraio 2021) Due tweet velenosi di Vittorio Feltri. Stile british ma pungente, non fa sconti alla sinistra. come sempre. Se i grillini si spappolano -scrive – la sinistra è drammatica. Feltri: «La sinistra è superiore, Nessuno è cretino come loro» “Sono convinto anche io che le persone di sinistra siano superiori. Cretine come loro non c’è Nessuno”. Così il direttore di Libero su Twitter. Poche parole che tolgono ogni dubbio sulla fotografia dell’attuale stato di salute del Pd. Che continua a caratterizzarsi per una spocchiosa superiorità. Quasi ontologica, morale – come analizzò, proprio da ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Due tweet velenosi di. Stile british ma pungente, non fa sconti allasempre. Se i grillini si spappolano -scrive – laè drammatica.: «Laè superiore,loro» “Sono convinto anche io che ledisiano. Cretineloro non c’è”. Così il direttore di Libero su Twitter. Poche parole che tolgono ogni dubbio sulla fotografia dell’attuale stato di salute del Pd. Che continua a caratterizzarsi per una spocchiosatà. Quasi ontologica, morale –analizzò, proprio da ...

VittorioSgarbi : «Il Diario della capra» di Vittorio Sgarbi colleziona, giorno dopo giorno, in una utile agenda dell'anno scolastico… - ilconteamar : RT @Adri19510: NON SOLO LEI, MA TUTTA L'UNIONE EUROPEA, ANDATE A VAFFA !!!!!! - ilconteamar : RT @Alexanderxxvii1: Vittorio Feltri contro Ursula von der Leyen: 'Vada al diavolo, ci fa vivere nella paura e nessuno dice niente' https:/… - Claudio26520120 : RT @Alexanderxxvii1: Vittorio Feltri contro Ursula von der Leyen: 'Vada al diavolo, ci fa vivere nella paura e nessuno dice niente' https:/… - landofsardines : Tra mia madre che acquista i libri di Vittorio Feltri e mio fratello quelli di Alessandro Sallusti, non mi capacito… -