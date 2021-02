Viterbese-Palermo, i convocati di Roberto Boscaglia: Kanoute escluso per motivi disciplinari (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono 20 i calciatori rosanero convocati dall'allenatore Roberto Boscaglia per la gara di domani, in programma alle ore 12.30, contro la Viterbese.Ecco l'elenco nel dettaglio:1 PELAGOTTI4 ACCARDI6 CRIVELLO7 FLORIANO8 MARTIN10 SILIPO11 SANTANA12 FALLANI13 LANCINI15 MARCONI16 PERETTI17 LUCCA18 DE ROSE19 ODJER21 BROH23 RAUTI24 SOMMA26 MARONG27 LUPERINI29 ALMICI La stessa nota del club di Viale del Fante, riporta che l'attaccante Mamadou Kanoute non è stato convocato per motivi disciplinari. Leggi su mediagol (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono 20 i calciatori rosanerodall'allenatoreper la gara di domani, in programma alle ore 12.30, contro la.Ecco l'elenco nel dettaglio:1 PELAGOTTI4 ACCARDI6 CRIVELLO7 FLORIANO8 MARTIN10 SILIPO11 SANTANA12 FALLANI13 LANCINI15 MARCONI16 PERETTI17 LUCCA18 DE ROSE19 ODJER21 BROH23 RAUTI24 SOMMA26 MARONG27 LUPERINI29 ALMICI La stessa nota del club di Viale del Fante, riporta che l'attaccante Mamadounon è stato convocato per

