Visita il club per adulti Vanilla Unicorn, Twitch banna RatedEpicz. Community infuriata (Di venerdì 26 febbraio 2021) Twitch ha bannato “RatedEpicz”, noto streamer di NoPixel 3.0, dopo un “incidente” capitato durante il role-play di GTA. Ma cosa è accaduto esattamente? Stando a quanto riportato da diversi siti, sembra che RatedEpicz abbia deciso di Visitare Vanilla Unicorn in GTA 5. Tuttavia, nonostante il club per adulti faccia parte del gioco, lo streamer si è visto recapitare un ban per aver mostrato “contenuti per adulti”. Lo stesso RatedEpicz ha poi rivelato su Discord di essere abbastanza certo che la ragione principale della sua sospensione sia stata proprio l’ingresso in Vanilla Unicorn. Una decisione che ha fatto arrabbiare molti membri della Community, che ... Leggi su esports247 (Di venerdì 26 febbraio 2021)hato “”, noto streamer di NoPixel 3.0, dopo un “incidente” capitato durante il role-play di GTA. Ma cosa è accaduto esattamente? Stando a quanto riportato da diversi siti, sembra cheabbia deciso direin GTA 5. Tuttavia, nonostante ilperfaccia parte del gioco, lo streamer si è visto recapitare un ban per aver mostrato “contenuti per”. Lo stessoha poi rivelato su Discord di essere abbastanza certo che la ragione principale della sua sospensione sia stata proprio l’ingresso in. Una decisione che ha fatto arrabbiare molti membri della, che ...

esports247_it : Visita il club per adulti Vanilla Unicorn, Twitch banna RatedEpicz. Community infuriata - FabioFigurella : Oggi in visita al nuovo PADI Resort Ariminum Diving Club a Rimini. #gogogo #wearepadi @PADI - AzrofE : @yassassin1978 @supersonico1986 Il passato è la storia del club...il suo biglietto da visita...nn mi pare che nel p… - club_fruit : RT @pierpi13: L'ape vive meno di 40 giorni, visita almeno 1000 fiori e produce meno di un cucchiaino di miele. Per noi è solo un cucchiain… - M92Web : Non cerco club, sono a posto con i Night... di bordelli ne ho già visti fin troppi. Ricordate che le squadre passan… -

Ultime Notizie dalla rete : Visita club Tiger Woods: 'L'incidente? Non ricordo nulla'. Trasferito di ospedale, il recupero sarà lungo e incerto La fidanzata di Woods, Erica Herman, è stata fotografata mentre gli faceva visita in ospedale ... Woods prima dell'incidente, stava andando al Rolling Hills Country Club, a 16 chilometri di distanza, ...

Ruben Sosa e l'aeroplanino che faceva divertire ... una vecchia conoscenza del calcio Italiano: Sono stati tanti i trofei vinti con i suoi club e con ... In Italia il suo biglietto da visita e' stato la Lazio. Ma la sua consacrazione e' stata con L'Inter.

Asti, quattro nuovi soci del Rotary Club La Nuova Provincia - Asti Asti, quattro nuovi soci del Rotary Club Consegnate anche tre medaglie Paul Harris, presentati i services dello scorso anno e i progetti per i prossimi mesi.

Dal Rotary Club Pistoia-Montecatini dieci nuovi saturimetri per i team USCA della Valdinievole Dieci nuovi saturimetri sono stati donati dal Rotary Club Pistoia-Montecatini ai team Usca - Unità Speciali di Continuità Assistenziale- della Valdinievole. Serviranno per i pazienti positivi al Covid ...

La fidanzata di Woods, Erica Herman, è stata fotografata mentre gli facevain ospedale ... Woods prima dell'incidente, stava andando al Rolling Hills Country, a 16 chilometri di distanza, ...... una vecchia conoscenza del calcio Italiano: Sono stati tanti i trofei vinti con i suoie con ... In Italia il suo biglietto dae' stato la Lazio. Ma la sua consacrazione e' stata con L'Inter.Consegnate anche tre medaglie Paul Harris, presentati i services dello scorso anno e i progetti per i prossimi mesi.Dieci nuovi saturimetri sono stati donati dal Rotary Club Pistoia-Montecatini ai team Usca - Unità Speciali di Continuità Assistenziale- della Valdinievole. Serviranno per i pazienti positivi al Covid ...