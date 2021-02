(Di venerdì 26 febbraio 2021) Alessioè statodal Movimento 5 Stelle, andandoad allungare la lista degli epurati dall’inizio del governo Draghi. Ad annunciare l’espulsione è lo stessocon un post su Facebook, dove tiene a ringraziare “tutti gli amici che hanno voluto dimostrarmi affetto, non lo dimenticherò. Escludermi da un ringraziamento cancellando il mio lavoro e iportati a termine da dentro il governo in questi anni qualifica semplicemente chi lo ha fatto. Io volo alto come ho sempre fatto senza polemiche, non ne ho bisogno. Stamattina mi è arrivata la procedura di espulsione anche dal ‘Movimento 5 Stelle’ nazionale dopo aver ricevuto venerdì quel dal ‘gruppo parlamentare M5S’”.

TV7Benevento : M5S: Villarosa, 'espulso anche da Movimento dopo espulsione gruppo'... - HuffPostItalia : Villarosa espulso da M5S: 'Cancellati così i miei risultati' - Jovinow : ?? Il deputato Alessio Villarosa annuncia su Facebook di essere stato espulso dal #M5S: 'Stamattina mi è arrivata la… - Jovinow : ?? Flash: il deputato Alessio #Villarosa è stato espulso anche dal #M5S - CarloneDaniela : RT @lellone_: Qui per ricordare che l'ex sottosegretario Alessio Villarosa è stato espulso dal M5S per mano di Vito Crimi (mero esecutore).… -

di Michele Bruno - Il Deputato Alessioè stato ufficialmentedal Movimento 5 Stelle. Eletto nel collegio ,è stato in questi anni uno dei volti più importanti del M5S, non solo nella Provincia, ma anche tra i ...'Che dire, ieri è arrivata anche a me la famosa lettera di espulsione. Sì, confermo a tanti che me lo stanno chiedendo, è arrivata'. Lo scrive Alessiosu Fb.di Michele Bruno – Nasce da 12 deputati della Camera l’iniziativa di fondare un nuovo gruppo parlamentare, “Alternativa c’è”, a partire dai deputati espulsi da M5S per il loro No alla fiducia al Gover ...Il nuovo gruppo degli ex 5S alla Camera prende forma. È nata la componente degli ex grillini nel gruppo Misto a Montecitorio: si chiama "L'alternativa c'è" e, per ora, è composta da 13 deputati dissid ...