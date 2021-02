VIDEO Luna Rossa in allenamento. Provati i nuovi foil con vento leggero (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lunedì 1° marzo sarà un giorno basilare in vista della 36ma edizione della Coppa America: si svolgeranno infatti le operazioni di stazza, dopo le quali né Luna Rossa né Emirates Team New Zealand potranno più apportare modifiche alle barche, se non per quanto riguarda vele e rande. Ecco che queste ultime giornate di allenamento rivestono un ruolo cruciale, perché servono a provare in mare novità ed aggiornamenti già studiati a lungo al simulatore. Ieri Luna Rossa si è allenata sul campo di regata E, provando come di consueto un considerevole numero di strambate e manovre. Anche le simulazioni di partenza con i gommoni appaiono fondamentali per limare qualche dettaglio in vista dell’America’s Cup: il Team Prada Pirelli è consapevole che si giocherà molto proprio in quel fondamentale. L’imbarcazione ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 febbraio 2021) Lunedì 1° marzo sarà un giorno basilare in vista della 36ma edizione della Coppa America: si svolgeranno infatti le operazioni di stazza, dopo le quali néné Emirates Team New Zealand potranno più apportare modifiche alle barche, se non per quanto riguarda vele e rande. Ecco che queste ultime giornate dirivestono un ruolo cruciale, perché servono a provare in mare novità ed aggiornamenti già studiati a lungo al simulatore. Ierisi è allenata sul campo di regata E, provando come di consueto un considerevole numero di strambate e manovre. Anche le simulazioni di partenza con i gommoni appaiono fondamentali per limare qualche dettaglio in vista dell’America’s Cup: il Team Prada Pirelli è consapevole che si giocherà molto proprio in quel fondamentale. L’imbarcazione ...

