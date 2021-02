Via libera del cdm al decreto: nasce ministero della Transizione ecologica. Patuanelli: “Scelta di campo del governo”. E Grillo rilancia il post (Di venerdì 26 febbraio 2021) nasce ufficialmente il nuovo ministero per la Transizione ecologica guidato da Roberto Cingolani. Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che dà via libera all’istituzione del nuovo dicastero, a cui vengono trasferite le competenze sull’energia, dalle fonti rinnovabili alle trivelle, che fino ad oggi facevano capo al ministero dello Sviluppo. E insieme alle competenze arriveranno anche le necessarie “risorse umane, strumentali e finanziarie”, spiega il decreto. La direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica e la direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari passano quindi, con i relativi dirigenti, al Mite. “E’ un risultato importante per il Paese, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021)ufficialmente il nuovoper laguidato da Roberto Cingolani. Il consiglio dei ministri ha approvato illegge che dà viaall’istituzione del nuovo dicastero, a cui vengono trasferite le competenze sull’energia, dalle fonti rinnovabili alle trivelle, che fino ad oggi facevano capo aldello Sviluppo. E insieme alle competenze arriveranno anche le necessarie “risorse umane, strumentali e finanziarie”, spiega il. La direzione generale per l’approvvigionamento, l’efficienza e la competitività energetica e la direzione per le infrastrutture e la sicurezza dei sistemi energetici e geominerari passano quindi, con i relativi dirigenti, al Mite. “E’ un risultato importante per il Paese, ...

