Via libera a cinema e teatri in zona Gialla, la riapertura dal 27 marzo (Di venerdì 26 febbraio 2021) Dal 27 marzo via libera alla riapertura di cinema e teatri in zona Gialla. L'annuncio su Twitter del Ministro Dario Franceschini. teatri e cinema riaprono il prossimo 27 marzo almeno in zona Gialla e salvo clamorosi colpi di scena. La notizia è stata annunciata dal ministro della Cultura Dario Franceschini che su Twitter ha comunicato di aver ricevuto il via libera da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Franceschini, via libera alla riapertura di cinema e teatri in zona Gialla "Il confronto con il Cts e le integrazioni ai protocolli di sicurezza potranno ...

