Via le siringhe, ecco come sarà il vaccino anti-Covid di ‘ultima generazione’ (Di venerdì 26 febbraio 2021) Covid, il vaccino di nuova generazione potrebbe essere spray o in pastiglie. Questo renderebbe la vaccinazione più semplice e veloce. Ad Oxford si lavora già ai vaccini di nuova generazione allo scopo di superare gli aghi delle siringhe, che senza ombra di dubbio possono avere un effetto scoraggiante spingendo molte persone a non vaccinarsi. L’idea è quindi quella trovare una via più amichevole per procedere con la somministrazione del vaccino contro il Covid, e le piste battute dagli studiosi sono due: spray e pastiglie. Spray e pastiglie, ecco come potrebbe essere il vaccino contro il Covid di ultima generazione Il team di studiosi di Oxford è al lavoro sulla nuova generazione di vaccini e potrebbe superare l’ostacolo, per ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 26 febbraio 2021), ildi nuova generazione potrebbe essere spray o in pastiglie. Questo renderebbe la vaccinazione più semplice e veloce. Ad Oxford si lavora già ai vaccini di nuova generazione allo scopo di superare gli aghi delle, che senza ombra di dubbio possono avere un effetto scoraggiante spingendo molte persone a non vaccinarsi. L’idea è quindi quella trovare una via più amichevole per procedere con la somministrazione delcontro il, e le piste battute dagli studiosi sono due: spray e pastiglie. Spray e pastiglie,potrebbe essere ilcontro ildi ultima generazione Il team di studiosi di Oxford è al lavoro sulla nuova generazione di vaccini e potrebbe superare l’ostacolo, per ...

