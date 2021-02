Verso il voto, ‘Caserta Decide’: è Raffaele Giovine il candidato sindaco (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl movimento civico Caserta Decide è molto orgoglioso di annunciare la scelta di Raffaele Giovine come candidato sindaco di Caserta. Giovine rappresenta le istanze che stanno animando l’esperienza di Caserta Decide: beni comuni, consumo di suolo zero, giustizia sociale, trasparenza dell’agire pubblico e partecipazione dal basso alle decisioni politiche. Raffaele Giovine, ventisei anni, da sempre impegnato nel sociale, è stato promotore e presidente del Comitato per Villa Giaquinto, un’associazione di abitanti che si occupa della rigenerazione urbana di Villa Giaquinto, parco pubblico sito nel centro storico di Caserta. Grazie al Comitato, il parco è diventato un centro di attività culturali, sportive e sociali, organizzando anche l’unica ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiIl movimento civico Caserta Decide è molto orgoglioso di annunciare la scelta dicomedi Caserta.rappresenta le istanze che stanno animando l’esperienza di Caserta Decide: beni comuni, consumo di suolo zero, giustizia sociale, trasparenza dell’agire pubblico e partecipazione dal basso alle decisioni politiche., ventisei anni, da sempre impegnato nel sociale, è stato promotore e presidente del Comitato per Villa Giaquinto, un’associazione di abitanti che si occupa della rigenerazione urbana di Villa Giaquinto, parco pubblico sito nel centro storico di Caserta. Grazie al Comitato, il parco è diventato un centro di attività culturali, sportive e sociali, organizzando anche l’unica ...

