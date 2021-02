Verona-Juventus | Pirlo | “Gara tosta | servirà attenzione Dragusin? Opzione possibile | Dybala e Morata…”

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Giornata di vigilia per la.Si affronteranno domani sera alle 20:45,, nella sfida valida per la ventiquattresima giornata di Serie A. Un match importante per la, decisa a non perdere terreno sulle milanesi: rispettivamente distanti 4 e 8 punti. Lo sa bene Andreache, intervenuto nella consueta conferenza stampa pre-, ha invitato i suoi a tenere alta l'."Sarà una partita molto difficile e molto fisica. Dovremo stare molto attenti alla loro corsa e alle trame di gioco. Ci aspetterà una partita molto. Non recupera nessuno,può essere un'sin dall'inizio. Non dobbiamo farci sorprendere dalla loro fisicità sapendo che loro giocano un calcio ...

'Andiamo avanti non pensando a quelli che abbiamo fuori ma a far rendere al meglio quelli che abbiamo a disposizione'. Alla vigilia del match contro il Verona, Andrea Pirlo celebra l'unico giocatore che tornerà, non perché guarito ma perché ha scontato la squalifica ('Fortunatamente abbiamo un giocatore che rientra, Rabiot, e quindi un centrocampista in più'). Le probabili formazioni di Verona-Juventus. Per le probabili formazioni di Verona-Juventus partiamo come al solito dai padroni di casa: Mister Juric torna a disporre di Dimarco.