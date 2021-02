Verona Juventus: Juric può scrivere la storia. Il record (Di venerdì 26 febbraio 2021) Verona Juventus: Juric può far registrare il record di sempre. Il tecnico scaligero potrebbe riscrivere la storia della società Motivazione extra per il Verona nella sfida di campionato in programma sabato sera al Bentegodi contro la Juventus. Dovesse vincere, il Verona (attualmente a 34) registrerebbe il proprio record di punti dopo 24 partite di Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria; il record attuale è di 36 nel 2013/14. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 febbraio 2021)può far registrare ildi sempre. Il tecnico scaligero potrebbe riladella società Motivazione extra per ilnella sfida di campionato in programma sabato sera al Bentegodi contro la. Dovesse vincere, il(attualmente a 34) registrerebbe il propriodi punti dopo 24 partite di Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria; ilattuale è di 36 nel 2013/14. Leggi su Calcionews24.com

