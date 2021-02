Verona-Juventus, Juric: “Lasagna top, in campo per la partita perfetta. Ilic? Sua crescita nemmeno al 20%” (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giornata di vigilia per il Verona. Manca sempre meno alla sfida tra Verona e Juventus, che domani sera si affronteranno al “Bentegodi”, nella sfida valida per la 24^ giornata di Serie A. Un match presentato alla vigilia dal tecnico gialloblù Ivan Juric, intervenuto in conferenza stampa. “Quando affronti squadre così è chiaro che devi essere perfetto e loro non al massimo, e deve girarti anche un po’ bene. Faremo la nostra partita, poi si vedrà, come al solito. Quando non ci sei perdi con chiunque, ma puoi anche fare risultato con squadre più forti. Cerchiamo di viverla normalmente. I ragazzi le loro cose le fanno, devi avere fortuna. Siamo tutti a rischio, adesso ci sono anche le varianti. Noi stiamo attenti, ma non si può fare molto. L’uomo si abitua a tutto e va avanti, sperando che a noi non ... Leggi su mediagol (Di venerdì 26 febbraio 2021) Giornata di vigilia per il. Manca sempre meno alla sfida tra, che domani sera si affronteranno al “Bentegodi”, nella sfida valida per la 24^ giornata di Serie A. Un match presentato alla vigilia dal tecnico gialloblù Ivan, intervenuto in conferenza stampa. “Quando affronti squadre così è chiaro che devi essere perfetto e loro non al massimo, e deve girarti anche un po’ bene. Faremo la nostra, poi si vedrà, come al solito. Quando non ci sei perdi con chiunque, ma puoi anche fare risultato con squadre più forti. Cerchiamo di viverla normalmente. I ragazzi le loro cose le fanno, devi avere fortuna. Siamo tutti a rischio, adesso ci sono anche le varianti. Noi stiamo attenti, ma non si può fare molto. L’uomo si abitua a tutto e va avanti, sperando che a noi non ...

