Verona-Juventus, i convocati di Pirlo: out Dybala e Morata (Di venerdì 26 febbraio 2021) Niente convocazione per Dybala e Morata, che saltano Verona-Juventus, match valevole per la 24^ giornata di Serie A. L'argentino non ha smaltito il problema al ginocchio e allontana il rientro, mentre lo spagnolo è ancora alle prese con il fastidioso citomegalovirus. Per Pirlo coppia d'attacco obbligata formata da Cristiano Ronaldo e Kulusevski. A centrocampo recuperato Adrien Rabiot, mentre in difesa sono ancora fuori Bonucci e Chiellini. I convocati per #VeronaJuve ?#ForzaJuve pic.twitter.com/q23QnNpm0W — JuventusFC (@Juventusfc) February 26, 2021 SportFace.

