Verona-Juventus domani in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A 2020/2021 (Di venerdì 26 febbraio 2021) Verona e Juventus si affrontano nell’anticipo di sabato valevole per la ventiquattresima giornata di Serie A 2020/2021. I bianconeri hanno guadagnato tre punti importanti nell’ultima giornata: comodo 3-0 al Crotone nel segno di Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli ha permesso di controsorpassare Lukaku al primo posto della classifica marcatori. Delusione tremenda invece per gli scaligeri,raggiunti sul 2-2 al 94? sul campo del Genoa: in vantaggio fino agli istanti finali, la vittoria è sfumata a causa del gran tiro di Badelj che ha piegato le mani a Silvestri. Sabato 27 febbraio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv e streaming su DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno guardare l’incontro sul ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 febbraio 2021)si affrontano nell’anticipo di sabato valevole per la ventiquattresima giornata di. I bianconeri hanno guadagnato tre punti importanti nell’ultima giornata: comodo 3-0 al Crotone nel segno di Cristiano Ronaldo, autore di una doppietta che gli ha permesso di controsorpassare Lukaku al primo posto della classifica marcatori. Delusione tremenda invece per gli scaligeri,raggiunti sul 2-2 al 94? sul campo del Genoa: in vantaggio fino agli istanti finali, la vittoria è sfumata a causa del gran tiro di Badelj che ha piegato le mani a Silvestri. Sabato 27 febbraio alle ore 20.45 inizierà la sfida. L’incontro sarà trasmesso intv esu DAZN. Coloro che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN potranno guardare l’incontro sul ...

juventusfc : ?? #TrainingCenter | Allenamento sotto il sole a due giorni da #VeronaJuve! ????? ? - DiMarzio : #Morata non si è allenato nemmeno oggi: emergenza #Juve in attacco a #Verona - juventusfc : ?? Avviciniamoci al prossimo match con i #??????????! ?? - OdeonZ__ : Dragusin titolare contro il Verona, mentre De Ligt racconta che Pirlo era il suo idolo - LorenzoPuliga : RT @GiovaAlbanese: #Morata salterà la trasferta di Verona, potrebbe andare in panchina con lo Spezia. #Juventus -