Verona, Juric: "Battere la Juve possibile solo se giochiamo in maniera perfetta e loro no" (Di venerdì 26 febbraio 2021) Le principali dichiarazioni dell'allenatore gialloblù Ivan Juric, rilasciate alla vigilia di Hellas Verona-Juventus, 24a giornata della Serie A TIM 2020/21 e match in programma domani, sabato 27 febbraio, alle ore 20.45 allo stadio 'Bentegodi' di Verona. "Quando si affrontano squadre come la Juve serve giocare in maniera perfetta e sperare che gli altri non facciano altrettanto. Noi affronteremo la squadra di Pirlo, giocando il nostro calcio e provando a fare la nostra partita, come sempre. Al termine della partita contro il Genoa ero un po' dispiaciuto, perché abbiamo dominato a lungo e avremmo potuto raccogliere di più in zona gol, ma è anche vero che se l'ultima palla fosse finita sulla testa di un nostro difensore la partita si sarebbe conclusa con una nostra ...

