Vela, Luna Rossa si allena con i nuovi foil (Di venerdì 26 febbraio 2021) Auckland, 26 febbraio 2021 " Si avvicina il grande momento per Luna Rossa che dal 6 marzo affronterà Team New Zealand , al meglio delle 13 regate, nell' America's Cup di Vela. Il sindacato italiano ha ... Leggi su quotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) Auckland, 26 febbraio 2021 " Si avvicina il grande momento perche dal 6 marzo affronterà Team New Zealand , al meglio delle 13 regate, nell' America's Cup di. Il sindacato italiano ha ...

RaiNews : Con Pietro Sibello, randista e tattico del Team Prada Pirelli, scopriamo come funziona la randa, la grande vela, mo… - Eurosport_IT : LUNA ROSSA LEGGENDARIA! ?????? Come il Moro di Venezia nel 1992 ? Come Luna Rossa nel 2000 ? Italia in finale nella… - Eurosport_IT : È FINALEEE ?@lunarossa? vince la Prada Cup battendo Team Ineos UK per 7-1 Italia in finale della 36a America’s Cup… - 5cerchiquantes1 : In questo mese Luna Rossa ha battuto Ineos in #PRADACup ?? Conoscete la storia olimpica di Sir Ainslie e altre le… - Eurosport_IT : Continuano le indiscrezioni sulla velocità massima di Team New Zealand e Luna Rossa: lo spettacolo sarà assicurato… -