Varianti Covid, ecco le ultime segnalazioni in Italia: la situazione regione per regione (Di venerdì 26 febbraio 2021) Sono tre le Varianti del coronavirus - inglese, brasiliana e sudafricana - che destano preoccupazione e che l'Iss sta monitorando dalla fine del 2020. Il ministro della Salute Speranza: "C'è una crescita dei casi in Italia come in altri Paesi come la Francia per l'impatto delle Varianti. Necessario non allentare le misure adesso". Le Regioni: "Serve valutazione preventiva sull'impatto". Iss: ""In Italia si è stimato che la variante inglese ha una trasmissibilità superiore del 37% rispetto ai ceppi non Varianti"

