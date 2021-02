Variante inglese Covid, Crisanti: «Italia rischia 40.000 casi al giorno» (Di venerdì 26 febbraio 2021) «Nel giro di una settimana rischiamo 30.000 o 40.000 contagi» al giorno «con la diffusione della Variante inglese del Covid». Questa la profezia di Andrea Crisanti, il microbiologo dell’Università di Padova, invitato a commentare la brusca impennata di contagi nel nostro paese. A “Piazzapulita”, il programma di Corrado Formigli su LA7, giovedì 25 febbraio, il professore ha bocciato la strategia delle zone a colori e si è detto preoccupato per le varianti Covid fuori controllo. Nel suo intervento l’esperto ha posto a confronto la realtà nostrana con quella del Regno Unito, non risparmiando toni allarmistici. Nel nostro paese ci sono già delle “micro” zone rosse. leggi anche l’articolo —> In Toscana i medici di base stanno vaccinando gli over 80: chiamata a casa e ... Leggi su urbanpost (Di venerdì 26 febbraio 2021) «Nel giro di una settimanamo 30.000 o 40.000 contagi» al«con la diffusione delladel». Questa la profezia di Andrea, il microbiologo dell’Università di Padova, invitato a commentare la brusca impennata di contagi nel nostro paese. A “Piazzapulita”, il programma di Corrado Formigli su LA7, giovedì 25 febbraio, il professore ha bocciato la strategia delle zone a colori e si è detto preoccupato per le variantifuori controllo. Nel suo intervento l’esperto ha posto a confronto la realtà nostrana con quella del Regno Unito, non risparmiando toni allarmistici. Nel nostro paese ci sono già delle “micro” zone rosse. leggi anche l’articolo —> In Toscana i medici di base stanno vaccinando gli over 80: chiamata a casa e ...

Covid, Sestili: 'Crescita casi porterà picchi superiori a novembre. Abolire le zone gialle' 'Altri Paesi europei sono in lockdown da diverse settimane, noi cosa ci aspettavamo? Che con solo il 2,4% di vaccinati, diverse Regioni ancora gialle e la variante inglese che è il 40% più contagiosa ...

Vaccino, immunologa Viola attacca Draghi: 'Errore gravissimo' Anche nei confronti della variante inglese, è vero che è più trasmissibile, ma verso tutte le fasce di età". Viola: "Non riaprire" "Adesso è necessario non aprire. Bisogna anzi mettere in campo delle ...

"Covid, la variante inglese? Ci siamo mossi tardi" il Resto del Carlino Focolaio Covid al Torino, un altro giocatore positivo: in totale sono 8 Lo ha comunicato il club granata con una nota sul proprio sito web. Il focolaio caratterizzato dalla comparsa della variante inglese che ha colpito la squadra granata comprende ora otto giocatori, tra ...

Lazio-Torino a rischio rinvio per l'incognita variante inglese del Covid E la variante inglese può costituire un elemento di criticità importante'. Ogni squadra di Serie A ha la possibilità, avendo come minimo dieci contagiati al proprio interno, la possibilità di chiedere ...

