Valutazione di incidenza ambientale, così più selezione e trasparenza ridurranno gli arretrati (Di venerdì 26 febbraio 2021) In un recente articolo, Il Sole 24 Ore denuncia l’enorme arretrato di lavoro che grava sulla nuova Commissione di Valutazione di incidenza ambientale (Via) del Ministero dell’Ambiente, presieduta da Massimo Atelli e insediatasi a maggio del 2020: 640 progetti di cui 223 dossier ereditati dalla precedente commissione. Dal suo insediamento sono stati valutati fino al 31 dicembre 192 progetti, ma solo per 50 è stato approvato un pronunciamento finale. “Per gli altri si è trattato di un rinvio o di un passaggio ancora intermedio. – scrive Giorgio Santelli nel suo articolo – A fine anno c’erano quindi ancora da valutare 644 dossier. Un arretrato enorme”. Come spiega Massimo Atelli, sempre sulle pagine de Il Sole 24 Ore, solo recentemente la Commissione è stata dotata del “supporto tecnico-istruttorio esterno di qualificato personale in ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 26 febbraio 2021) In un recente articolo, Il Sole 24 Ore denuncia l’enorme arretrato di lavoro che grava sulla nuova Commissione didi(Via) del Ministero dell’Ambiente, presieduta da Massimo Atelli e insediatasi a maggio del 2020: 640 progetti di cui 223 dossier ereditati dalla precedente commissione. Dal suo insediamento sono stati valutati fino al 31 dicembre 192 progetti, ma solo per 50 è stato approvato un pronunciamento finale. “Per gli altri si è trattato di un rinvio o di un passaggio ancora intermedio. – scrive Giorgio Santelli nel suo articolo – A fine anno c’erano quindi ancora da valutare 644 dossier. Un arretrato enorme”. Come spiega Massimo Atelli, sempre sulle pagine de Il Sole 24 Ore, solo recentemente la Commissione è stata dotata del “supporto tecnico-istruttorio esterno di qualificato personale in ...

Noovyis : (Valutazione di incidenza ambientale, così più selezione e trasparenza ridurranno gli arretrati) Playhitmusic - - ilfattoblog : Valutazione di incidenza ambientale, così più selezione e trasparenza ridurranno gli arretrati - folucar : RT @OpencovidM: Incidenza settimanale per CAP a Milano. Questo e molti altri grafici nei report di monitoraggio giornalieri di ATS Milano.… - silviaturin : RT @OpencovidM: Incidenza settimanale per CAP a Milano. Questo e molti altri grafici nei report di monitoraggio giornalieri di ATS Milano.… - OpencovidM : Incidenza settimanale per CAP a Milano. Questo e molti altri grafici nei report di monitoraggio giornalieri di ATS… -