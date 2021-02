“Vairus” | il purificatore d’aria della Bertronic efficace anche sul Covid

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 26 febbraio 2021) Trascorriamo il 90%nostra vita in casa, in ufficio o all’interno di ambienti chiusi. Se il livello di inquinamento ambientale atmosferico viene continuamente monitorato, la qualità dell’aria interna invece viene spesso trascurata nonostante i livelli di sostanze nocive siano da 2 a 5 volte maggiori rispetto all’esterno. “” -questo è il nome del prodotto- è un sistema efficiente di depurazione dell’aria che elimina le sostanze volatili nocive (batteri, virus, allergeni, voc, fumo di sigaretta, etc.) e nel contempo gli odori, grazie a un sistema innovativo miniaturizzato che sfrutta celle fotocatalitiche in Biossido di Titanio e Led UV-A. Un laboratorio accreditato ha determinato inoltre l’efficacia virucida del dispositivocontro il ceppo virale SARS-CoV-2 COV2019, effettuando il test sul filtro che ha determinato, ...