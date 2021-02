Vaccino Sputnik: a San Marino somministrate le prime dosi (Di venerdì 26 febbraio 2021) All’ospedale di Stato di San Marino sono state somministrate le prime 25 dosi del Vaccino russo Sputnik: “Evidenze scientifiche positive, funziona” “Le evidenze scientifiche erano tali da ridurre le nostre preoccupazioni e anzi da convincerci della bontà del prodotto”. A parlare con la ‘Dire’ è Agostino Ceccarini, medico responsabile della campagna vaccinale anti-covid di San Marino. All’ospedale… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di venerdì 26 febbraio 2021) All’ospedale di Stato di Sansono statele25delrusso: “Evidenze scientifiche positive, funziona” “Le evidenze scientifiche erano tali da ridurre le nostre preoccupazioni e anzi da convincerci della bontà del prodotto”. A parlare con la ‘Dire’ è Agostino Ceccarini, medico responsabile della campagna vaccinale anti-covid di San. All’ospedale… L'articolo Corriere Nazionale.

