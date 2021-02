Vaccino docenti e ATA, come prenotarsi e cosa serve: indicazioni Usr Sicilia. Nota (Di venerdì 26 febbraio 2021) Avvio del Piano di vaccinazione contro SARS-CoV-2/COVID-19 per il personale delle scuole in Sicilia. indicazioni Usr L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 febbraio 2021) Avvio del Piano di vaccinazione contro SARS-CoV-2/COVID-19 per il personale delle scuole inUsr L'articolo .

caroletta71 : RT @profmanontroppo: +++ Breaking news +++ I docenti lombardi faranno il vaccino solo dopo aver preso il covid. - _fed_UP_ : RT @profmanontroppo: +++ Breaking news +++ I docenti lombardi faranno il vaccino solo dopo aver preso il covid. - infoiteconomia : Lettera al Ministro Speranza: no al vaccino Astrazeneca per i docenti - Notizie Scuola - Silvio600 : @masnuccio @mostro15119736 in Piemonte, per i docenti universitari, vaccino 10 giorni dopo la prenotazione. - teozenoni : RT @profmanontroppo: +++ Breaking news +++ I docenti lombardi faranno il vaccino solo dopo aver preso il covid. -