Vaccino, da sabato 27 iniziano le prenotazioni del personale scolastico nelle Marche (Di venerdì 26 febbraio 2021) Al via, da domani, le prenotazioni per la somministrazione del Vaccino anti Covid-19 al personale scolastico ed universitario (docente e non docente) con un'età fino a 55 anni non compiuti. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 febbraio 2021) Al via, da domani, leper la somministrazione delanti Covid-19 aled universitario (docente e non docente) con un'età fino a 55 anni non compiuti. L'articolo .

