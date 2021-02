Vaccino covid, tocca a adulti 40-49 anni: strategia di Londra (Di venerdì 26 febbraio 2021) Saranno gli adulti di età compresa tra i 40 e i 49 anni i prossimi a essere vaccinati contro il coronavirus nel Regno Unito. Questo accadrà quando sarà completata la somministrazione di almeno una dose a tutti i gruppi a rischio indicati nella Fase 1 della campagna messa in campo dal governo di Boris Johnson. Le vaccinazioni procederanno quindi a comprendere gli altri gruppi di età, prima i 30-39enni e poi con tutti quelli compresi tra 18 e 29 anni. La decisione, che testimonia l’efficacia finora dimostrata dalla campagna vaccinale britannica, è frutto dell’analisi del Joint Committee on Vaccination and Immunisation (Jcvi), che ha spiegato come le evidenze scientifiche dimostrino che il modo più efficace per ridurre i decessi e i ricoveri ospedalieri sia proprio quello basato sull’età. Dopo i gruppi 1-9 della Fase 1, ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 febbraio 2021) Saranno glidi età compresa tra i 40 e i 49i prossimi a essere vaccinati contro il coronavirus nel Regno Unito. Questo accadrà quando sarà completata la somministrazione di almeno una dose a tutti i gruppi a rischio indicati nella Fase 1 della campagna messa in campo dal governo di Boris Johnson. Le vaccinazioni procederanno quindi a comprendere gli altri gruppi di età, prima i 30-39enni e poi con tutti quelli compresi tra 18 e 29. La decisione, che testimonia l’efficacia finora dimostrata dalla campagna vaccinale britca, è frutto dell’analisi del Joint Committee on Vaccination and Immunisation (Jcvi), che ha spiegato come le evidenze scientifiche dimostrino che il modo più efficace per ridurre i decessi e i ricoveri ospedalieri sia proprio quello basato sull’età. Dopo i gruppi 1-9 della Fase 1, ...

