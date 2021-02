Vaccino covid Lombardia, bloccato sistema registrazione (Di venerdì 26 febbraio 2021) ”Il sistema informatico regionale che consente la registrazione dei vaccinandi in tutta la Lombardia si è bloccato una ventina di minuti fa, rallentando le fasi di accettazione, che devono quindi svolgersi manualmente”. A denunciarlo è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi. ”L’attività della sede vaccinale dell’Ospedale di Circolo, comunque -si sottolinea in una nota- prosegue, grazie all’impegno degli operatori per ridurre al minimo i disagi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 26 febbraio 2021) ”Ilinformatico regionale che consente ladei vaccinandi in tutta lasi èuna ventina di minuti fa, rallentando le fasi di accettazione, che devono quindi svolgersi manualmente”. A denunciarlo è l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi. ”L’attività della sede vaccinale dell’Ospedale di Circolo, comunque -si sottolinea in una nota- prosegue, grazie all’impegno degli operatori per ridurre al minimo i disagi”. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

