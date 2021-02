Vaccino Covid, la Flc Cgil Sicilia denuncia: “Personale conservatori e accademie non riesce a prenotarsi” (Di venerdì 26 febbraio 2021) “All’indomani del rocambolesco avvio delle prenotazioni per la somministrazione dei vaccini anti Covid per i dipendenti della scuola, il Personale docente e ata dei conservatori e delle accademie non riesce ancora a prenotarsi”. Lo dice il segretario della Flc Cgil Sicilia Adriano Rizza. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 febbraio 2021) “All’indomani del rocambolesco avvio delle prenotazioni per la somministrazione dei vaccini antiper i dipendenti della scuola, ildocente e ata deie dellenonancora a”. Lo dice il segretario della FlcAdriano Rizza. L'articolo .

