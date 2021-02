Vaccino Covid: Giorgetti incontra Farmindustria per produzione. Il punto (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’incontro avvenuto ieri tra il ministro dello Sviluppo Economico Giorgetti e i vertici del settore farmaceutico nazionale potrebbe essere il primo step per la produzione del Vaccino Covid in Italia. Cosa intende fare il Governo Draghi e quali problemi dovrà affrontare. Vaccino Covid: verso la creazione di un polo pubblico-privato Il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti ha incontrato ieri i vertici del settore farmaceutico italiano, il Presidente dell’Aifa Giorgio Palù e quello di Farmindustria Massimo Scaccabarozzi. Un primo approccio per valutare la possibilità di produrre il Vaccino Covid in Italia. “Si è convenuto di avviare la costruzione di un polo nazionale pubblico ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 26 febbraio 2021) L’incontro avvenuto ieri tra il ministro dello Sviluppo Economicoe i vertici del settore farmaceutico nazionale potrebbe essere il primo step per ladelin Italia. Cosa intende fare il Governo Draghi e quali problemi dovrà affrontare.: verso la creazione di un polo pubblico-privato Il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlohato ieri i vertici del settore farmaceutico italiano, il Presidente dell’Aifa Giorgio Palù e quello diMassimo Scaccabarozzi. Un primo approccio per valutare la possibilità di produrre ilin Italia. “Si è convenuto di avviare la costruzione di un polo nazionale pubblico ...

